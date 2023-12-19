Эрдоган намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным возобновление зерновой сделки. Отмечается, что сделать это он планирует в ближайшее время. О своём намерении Эрдоган заявил по возвращении из Венгрии.

Фото: CreativeCommons by пресс-служба Президента РФ is licensed under "File:Vladimir Putin met with Recep Tayyip Erdogan 2016-10-10 09.jpg" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.

"Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: "Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал", — заметил турецкий лидер.

При этом Эрдоган выразил надежду на то, что в результате он получит от Путина положительный ответ, в связи с чем черноморская зерновая инициатива сможет быть продолжена и дальше.

По словам президента Турции, зерновую сделку необходимо возобновить для того, чтобы обеспечить нуждающиеся африканские страны долей зерна, а также создать между РФ, Катаром и Турцией тройную солидарность. При таком сценарии, уточнил Эрдоган, Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, а Турция — перерабатывать его в муку на своих заводах для дальнейшей отправки в Африку.