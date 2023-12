Your browser does not support the audio element.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным возобновление зерновой сделки. Отмечается, что сделать это он планирует в ближайшее время. О своём намерении Эрдоган заявил по возвращении из Венгрии.

Фото: CreativeCommons by пресс-служба Президента РФ is licensed under "File:Vladimir Putin met with Recep Tayyip Erdogan 2016-10-10 09.jpg" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.