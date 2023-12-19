Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот рулет заменит традиционные бутерброды: шикарная закуска на Новый год
У Путина появился соперник: ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты России
Таролог объяснила резкий рост цен на эзотерические услуги подорожанием жизни в целом
Путин выразил готовность договариваться по Украине
В России перестанут поддерживать "Википедию"
CBS: США поставила в тупик деятельность России на Шпицбергене
Эксперт Раевский рассказал, какие приложения опасны для телефона
Эксперт по фэншуй рассказала, где в квартире ставить новогоднюю елку
В Минобороны РФ собираются довести числа контрактников до 745 тысяч человек

Эрдоган намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

1:11
Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным возобновление зерновой сделки. Отмечается, что сделать это он планирует в ближайшее время. О своём намерении Эрдоган заявил по возвращении из Венгрии.

Эрдоган намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки
Фото: CreativeCommons by пресс-служба Президента РФ is licensed under "File:Vladimir Putin met with Recep Tayyip Erdogan 2016-10-10 09.jpg" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.

"Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: "Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал", — заметил турецкий лидер.

При этом Эрдоган выразил надежду на то, что в результате он получит от Путина положительный ответ, в связи с чем черноморская зерновая инициатива сможет быть продолжена и дальше.

По словам президента Турции, зерновую сделку необходимо возобновить для того, чтобы обеспечить нуждающиеся африканские страны долей зерна, а также создать между РФ, Катаром и Турцией тройную солидарность. При таком сценарии, уточнил Эрдоган, Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, а Турция — перерабатывать его в муку на своих заводах для дальнейшей отправки в Африку.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Американцы в украинском гамбите пожертвовали Европой Дмитрий Плотников Новый нарратив США: Украина победила Россию и скоро станет Финляндией Любовь Степушова Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
У Путина появился соперник: ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты России
Таролог объяснила резкий рост цен на эзотерические услуги подорожанием жизни в целом
Путин выразил готовность договариваться по Украине
В России перестанут поддерживать "Википедию"
CBS: США поставила в тупик деятельность России на Шпицбергене
Эксперт Раевский рассказал, какие приложения опасны для телефона
Эксперт по фэншуй рассказала, где в квартире ставить новогоднюю елку
В Минобороны РФ собираются довести числа контрактников до 745 тысяч человек
Американцы в украинском гамбите пожертвовали Европой
Забываешь поливать цветы? Тогда эти неприхотливые растения для тебя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников