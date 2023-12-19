Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным возобновление зерновой сделки. Отмечается, что сделать это он планирует в ближайшее время. О своём намерении Эрдоган заявил по возвращении из Венгрии.
"Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: "Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал", — заметил турецкий лидер.
При этом Эрдоган выразил надежду на то, что в результате он получит от Путина положительный ответ, в связи с чем черноморская зерновая инициатива сможет быть продолжена и дальше.
По словам президента Турции, зерновую сделку необходимо возобновить для того, чтобы обеспечить нуждающиеся африканские страны долей зерна, а также создать между РФ, Катаром и Турцией тройную солидарность. При таком сценарии, уточнил Эрдоган, Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, а Турция — перерабатывать его в муку на своих заводах для дальнейшей отправки в Африку.
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