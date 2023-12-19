Из-за польских дальнобойщиков Украина потеряла больше миллиарда евро

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Блокада границы польскими дальнобойщиками уже обошлась украинской экономике убытками свыше миллиарда евро, сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

Фото: УНІАН by Віктор Ковальчук

Во вторник он провёл в Киеве специальный брифинг "Блокирование границ и преодоление их последствий", передаёт Укринформ.

"Если говорить глобально, то экономика Украины потеряла более миллиарда евро. Ещё больше утратила польская экономика", — заявил Балин.

Он объяснил методику подсчётов: день простоя фуры обходится примерно в 300-350 евро; плюс расходы на перевозки в объезд через другие страны тех, кто не может или не хочет стоять на границе.

Забастовка польских водителей, недовольных преференциями их украинским коллегам, началась с 6 ноября. Дальнобойщики заблокировали три основных пропускных пункта на границе между Польшей и Украиной, потом один открыли, но с 18 декабря возобновили его блокаду.

По данным украинской погранслужбы на утро 17 декабря, на границе застряло более 2000 большегрузных автомобилей. СМИ сообщали о трёх украинских водителях, умерших в очереди.