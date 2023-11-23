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На Украине ждут дефицита продуктов из-за блокады на границе с Польшей

1:51
Мир » Бывший СССР » Украина

Блокада границы с Польшей чревата дефицитом продуктов, предупреждает "РБК-Украина" со ссылкой на генерального директора "Украинского клуба аграрного бизнеса" Олега Хоменко.

На Украине ждут дефицита продуктов из-за блокады на границе с Польшей
Фото: AFP by Damien Simonart

С 7 ноября польские водители блокируют несколько пунктов пропуска на границе, требуя вернуть отменённый ранее порядок разрешений для украинских коммерческих перевозчиков; с недавних пор к ним присоединились фермеры.

Блокада уже повлияла на импорт продовольствия, сообщил Хоменко.

"Ситуация на границе критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", — посетовал он.

Собеседник издания напомнил, что простой фур выливается в дополнительные расходы, которые неизбежно отразятся на ценах в рознице.

"Каждый день простоя имеет свою стоимость, в частности оплата труда работников, и существенное похолодание приводит к ещё большим дополнительным затратам, которые в конечном счёте повлияют на стоимость продукции, ну и конечно, за это заплатят конечные потребители", — пояснил он.

Разрыв логистических цепочек не нанесёт непоправимого урона продовольственной безопасности страны, потому что она много чего производит сама, но может привести к исчезновению с прилавков ряда импортных продуктов, полагает директор УКАБ.

"Блокировка прохождения границы может привести к исчезновению определённых позиций товаров на полках в магазинах. Повторюсь, что от этого страдают как польские, так и украинские производители", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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