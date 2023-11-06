Польские автоперевозчики начали блокировать автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Сообщение распространила радиостанция RMF FM.
"Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трёх польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве", — приводится в сообщении.
RMF FM утверждает, что протестующие поляки требуют установить коммерческие условия для перевозчиков с Украины. Также их не устраивает текущее количество перевозчиков с украинской стороны.
Отмечается, что польские автоперевозчики произвели блокировку КПП при помощи собственных транспортных средств. Они пропускают только легковые машины, автобусы и транспортные средства, перевозящие животных и гуманитарную помощь.
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