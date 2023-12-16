Уже третий по счёту дальнобойщик с Украины умер, пока стоял на границе с Польшей

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Ещё один украинский водитель скончался, пока стоял в очереди на украинско-польской границе. Информацию об этом распространил телеканал ICTV.

Фото: Reuters by Kuba Stezycki

Уточняется, что это уже третий дальнобойщик с Украины, умерший во время ожидания на границе с Польшей.

"Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска "Корчева" со стороны Польши. Наши источники сообщают, что водитель умер", — сказано в материале.

Уже примерно месяц все автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной заблокированы польскими перевозчиками. Они требуют отменить особые льготные условия для перевозчиков с Украины. На польской приграничной территории очередь из фур растянулась на 50 км. Известно, что в ней за время блокировки уже умерли два украинских дальнобойщика.