Do Rzeczy: на границе Польши и Украины "исчезают" грузовики с гуманитарной помощью

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Количество украинских грузовых машин с гуманитарной помощью на границе сильно сократилось после того, как налоговики Польши начали проверку документов у украинских водителей.

Фото: https://i.pinimg.com

Об этом сообщает издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

Он отметил, что документы на границе стали проверять сотрудники Государственной налоговой администрации ещё с прошлого четверга.

"Именно начиная с этого момента на границе стали происходить "странные вещи", — сказал Сокол.

Он подчеркнул, что это произошло из-за того, что дальнобойщики рассказали работодателям о строгих досмотрах и проверках документов.