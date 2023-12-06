Количество украинских грузовых машин с гуманитарной помощью на границе сильно сократилось после того, как налоговики Польши начали проверку документов у украинских водителей.
Об этом сообщает издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.
Он отметил, что документы на границе стали проверять сотрудники Государственной налоговой администрации ещё с прошлого четверга.
"Именно начиная с этого момента на границе стали происходить "странные вещи", — сказал Сокол.
Он подчеркнул, что это произошло из-за того, что дальнобойщики рассказали работодателям о строгих досмотрах и проверках документов.
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