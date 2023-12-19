Папа Римский объявил о благословении однополых союзов в зловещем интерьере

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Оформление зала Ватикана, в котором Папа Римский заявил о разрешении священникам благословлять однополые союзы, вызвало ожесточённые споры.

Фото: Телеграм-канал Марии Шукшиной

Папа Римский Франциск вышел объявлять о новых правилах Католической религии в зловеще оформленном зале.

В центре зала возвышается деревянная фигура, отдалённо напоминающая Спасителя. От фигуры расходятся причудливо скрученные деревянные коряги.

Некоторые видят в экспозиции тёмных духов, демонов и Люцифера, окружающих Папу Римского. Другие, как и автор скульптурной композиции Перикле Фаззини, объясняют, что это вариация на тему распятого Христа.