Оформление зала Ватикана, в котором Папа Римский заявил о разрешении священникам благословлять однополые союзы, вызвало ожесточённые споры.
Папа Римский Франциск вышел объявлять о новых правилах Католической религии в зловеще оформленном зале.
В центре зала возвышается деревянная фигура, отдалённо напоминающая Спасителя. От фигуры расходятся причудливо скрученные деревянные коряги.
Некоторые видят в экспозиции тёмных духов, демонов и Люцифера, окружающих Папу Римского. Другие, как и автор скульптурной композиции Перикле Фаззини, объясняют, что это вариация на тему распятого Христа.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.