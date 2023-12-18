Папа Римский разрешил священникам благословлять однополые союзы

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Папа Римский выразил официальную позицию Католической церкви по поводу благословения однополых союзов.

Фото: openverse by Casa Rosada is licensed under CC BY-SA 2.0.

Папа Франциск официально разрешил католическим священникам благословлять однополые пары. Позволение прописано в новом документа Ватикана. Документ гласит, что людей не нужно подвергать "исчерпывающему моральному анализу".

Ранее выпущенное пояснение гласит, что однополые пары могут быть благословлены в некоторых случаях, если не путать эти ритуалы "с таинством бракосочетания".

В документе Католическая церковь повторяет свой постулат о том, что брак является таинством между мужчиной и женщиной. Благословлять однополые пары, по мнению Ватикана, не следует в момент заключения гражданского союза между однополыми людьми.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск попросил патриарха Кирилла встретиться в Объединённых Арабских Эмиратах.