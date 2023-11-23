Папа Римский Франциск попросил патриарха Кирилла о встрече в ОАЭ

Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах в конце ноября-начале декабря, заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает отношения с папой.

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"Решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее было объявлено, что папа участвует в мероприятии по изменению климата в Дубае с 1 по 3 декабря, а также посетит Абу-Даби накануне. По словам Севастьянова, предполагалось, что патриарх Кирилл может присоединиться к встрече в Абу-Даби или Дубае 1 декабря или 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Папа Римский встретился с родственниками палестинцев из Газы.