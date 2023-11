Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах в конце ноября-начале декабря, заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает отношения с папой.

Фото: openverse by Casa Rosada is licensed under CC BY-SA 2.0.