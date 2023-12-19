Time: США никогда не планировали поставлять Украине мощное оружие для победы

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США и другие страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, которое бы позволило ВСУ попытаться одержать победу на линии соприкосновения.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам эксперта Эллиота Акермана, Белый дом на самом деле заинтересован в том, чтобы ситуация на территории РФ была стабильной, передаёт журнал Time. Он обратил внимание на отсутствие близкого пересечения интересов Вашингтона и Киева.

США проводят политику "медленного одобрения" в отношении Украины, уточнил эксперт.

Акерман убеждён: Запад передаёт солдатам ВСУ такое количество военной техники, которое позволяет участвовать в боях без возможности победы.

Ранее экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не завершит спецоперацию, пока не возьмёт под контроль Одесскую и Харьковскую области.