Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артиллерист ВС РФ с позывным "Грек" заявил о снарядном голоде ВСУ под Донецком
Bloomberg: ВСУ вряд ли способны на прорыв, даже если Запад выделит помощь Киеву
В 12-м пакете санкций появилась новая мера против России
BI: глава офиса Зеленского Ермак может украсть финансовую помощь Запада для Украины
Бойцы ВСУ приняли российских штурмовиков за своих
Врач Чуракина заявила о пользе винегрета и холодца для пищеварения
Кирби: США видят разницу между жертвами в конфликтах в Газе и на Украине
Не дадут богатый урожай: названы растения, которые нельзя сажать в одиночку
В Японии позицию РФ по закрытому спору о Курилах считают несправедливой

Time: США никогда не планировали поставлять Украине мощное оружие для победы

0:55
Мир

США и другие страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, которое бы позволило ВСУ попытаться одержать победу на линии соприкосновения.

Time: США никогда не планировали поставлять Украине мощное оружие для победы
Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам эксперта Эллиота Акермана, Белый дом на самом деле заинтересован в том, чтобы ситуация на территории РФ была стабильной, передаёт журнал Time. Он обратил внимание на отсутствие близкого пересечения интересов Вашингтона и Киева.

США проводят политику "медленного одобрения" в отношении Украины, уточнил эксперт.

Акерман убеждён: Запад передаёт солдатам ВСУ такое количество военной техники, которое позволяет участвовать в боях без возможности победы.

Ранее экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не завершит спецоперацию, пока не возьмёт под контроль Одесскую и Харьковскую области.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
В Китае рассказали о двух подарках от России
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Последние материалы
В 12-м пакете санкций появилась новая мера против России
BI: глава офиса Зеленского Ермак может украсть финансовую помощь Запада для Украины
Бойцы ВСУ приняли российских штурмовиков за своих
Врач Чуракина заявила о пользе винегрета и холодца для пищеварения
Кирби: США видят разницу между жертвами в конфликтах в Газе и на Украине
Не дадут богатый урожай: названы растения, которые нельзя сажать в одиночку
В Японии позицию РФ по закрытому спору о Курилах считают несправедливой
Time: США никогда не планировали поставлять Украине мощное оружие для победы
Соседов раскрыл подробности своего увольнения с ТВ
3 способа расправиться с пыреем ползучим на своем участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников