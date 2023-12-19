США и другие страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, которое бы позволило ВСУ попытаться одержать победу на линии соприкосновения.
По словам эксперта Эллиота Акермана, Белый дом на самом деле заинтересован в том, чтобы ситуация на территории РФ была стабильной, передаёт журнал Time. Он обратил внимание на отсутствие близкого пересечения интересов Вашингтона и Киева.
США проводят политику "медленного одобрения" в отношении Украины, уточнил эксперт.
Акерман убеждён: Запад передаёт солдатам ВСУ такое количество военной техники, которое позволяет участвовать в боях без возможности победы.
Ранее экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не завершит спецоперацию, пока не возьмёт под контроль Одесскую и Харьковскую области.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.