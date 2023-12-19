Economist: ВСУ не позволили пожилому новобранцу взять на передовую вставную челюсть

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При очередной мобилизации на территории Украины произошла дикая история. ВСУ не позволили пожилому новобранцу взять на передовую вставную челюсть и заставили оставить зубы, рассказали иностранные СМИ.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Оказалось, что новобранцам не дали времени на сборы и буквально вытаскивали из домов, чтобы отправить на фронт.

"Их (новобранцев. — Прим. ред.) выгнали из своих деревень без особого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности поднять вставную челюсть", — пишет Economist со ссылкой на рассказ очевидцев.

По мнению авторов, это "худшая история" про мобилизацию на Украине. Если учитывать, что отправленный на передовую взвод в течение трёх дней потерял шесть человек, резюмируют журналисты.