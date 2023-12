Your browser does not support the audio element.

Главнокомандующий боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал увольнение лидером киевского режима Владимиром Зеленским военкомов. По его словам, уволенные лица были профессионалами.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.