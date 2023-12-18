Залужный раскритиковал проведённое Зеленским увольнение областных военкомов

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Главнокомандующий боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал увольнение лидером киевского режима Владимиром Зеленским военкомов. По его словам, уволенные лица были профессионалами.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Отмечается, что данное решение было принято украинским президентом после ряда коррупционных скандалов. Однако, по мнению Залужного, уволенные военкомы знали, как надо и как не надо проводить мобилизационные мероприятия. Их отстранение, по итогу, сказалось на проведении мобилизации.

"Они знали, как это делать, а их нет", — заметил главком ВСУ. Его слова приводит издание "Страна.ua".

В заключение украинский генерал подчеркнул, что в настоящее время в стране следует не ужесточать мобилизацию, а проводить её так, как она проводилась ранее — вернуть в "те рамки, в которых [процесс мобилизации — ред.] работал раньше".