Главнокомандующий боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал увольнение лидером киевского режима Владимиром Зеленским военкомов. По его словам, уволенные лица были профессионалами.
Отмечается, что данное решение было принято украинским президентом после ряда коррупционных скандалов. Однако, по мнению Залужного, уволенные военкомы знали, как надо и как не надо проводить мобилизационные мероприятия. Их отстранение, по итогу, сказалось на проведении мобилизации.
"Они знали, как это делать, а их нет", — заметил главком ВСУ. Его слова приводит издание "Страна.ua".
В заключение украинский генерал подчеркнул, что в настоящее время в стране следует не ужесточать мобилизацию, а проводить её так, как она проводилась ранее — вернуть в "те рамки, в которых [процесс мобилизации — ред.] работал раньше".
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