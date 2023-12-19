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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байден превратил США в общество свободного падения

1:02
Мир

Действующий президент США Джо Байден превратил страну в общество "свободного падения", заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, при нынешней власти американцы забыли "кто они".

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байден превратил США в общество свободного падения
Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Как уточнил Макгрегор, Штаты за время "правления" Байдена подошли к грани катастрофы. В стране перестали контролировать криминал, границы и вопросы миграции.

"Мы не подавляем преступность. Соединённые Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы", — заявил экс-советник Пентагона на своей странице в Сети.

Макгрегор подчеркнул, что страна находится в упадке. Но самым глупым шагом администрации Байдена было развязать украинский конфликт, тем самым усугубив ситуацию для самой Америки.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Оговорки и конфузы президента США Джо Байдена. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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