Действующий президент США Джо Байден превратил страну в общество "свободного падения", заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, при нынешней власти американцы забыли "кто они".
Как уточнил Макгрегор, Штаты за время "правления" Байдена подошли к грани катастрофы. В стране перестали контролировать криминал, границы и вопросы миграции.
"Мы не подавляем преступность. Соединённые Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы", — заявил экс-советник Пентагона на своей странице в Сети.
Макгрегор подчеркнул, что страна находится в упадке. Но самым глупым шагом администрации Байдена было развязать украинский конфликт, тем самым усугубив ситуацию для самой Америки.
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