Your browser does not support the audio element.

Действующий президент США Джо Байден превратил страну в общество "свободного падения", заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, при нынешней власти американцы забыли "кто они".

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала