Капитан Табах: командиры ВСУ не знают базовых принципов военной стратегии

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Украинские командиры не прочли ни одной книги по военной стратегии, специалисты ВСУ ничего не смыслят даже в азах, но просят деньги на продолжение конфликта, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах.

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По словам капитана, единственное, что можно услышать от командования ВСУ — тирады про контрнаступление, но как, кто и когда его проводит, неизвестно.

"Специалисты, не понимающие даже базовых вещей, <…>, ни одной книжки военной не прочли, у них всё контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление", — заявил Табах в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой.

По мнению капитана, сколько денег не передавай киевскому режиму, военные "стратеги" ВСУ не сумеют ими грамотно распорядится. Как уточнил Табах, неважно, будет помощь от Запада или нет, Незалежная проиграет.