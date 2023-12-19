Al Khaleej: Украине уготована участь, которую Запад пытался избежать

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Картина на фронте вскоре прояснится, но уже становится понятно, у кого преимущество в ходе спецоперации на Украине, заявили аналитики. По их мнению, Незалежной уготована та участь, которой западные союзники пытались избежать всеми силами.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По мнению аналитиков, украинский конфликт не оправдал ожиданий западных и европейских партнёров.

"Украину, вероятно, ждёт участь, которую она и её западные покровители так упорно пытались избежать", — заявили аналитики Al Khaleej.

По их мнению, с приходом зимы, с недостаточным оснащением армии Украины и урезанием финансовой помощи Киеву, картина "проясняет", и становится понятно, у кого преимущество в ходе спецоперации.