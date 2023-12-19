Картина на фронте вскоре прояснится, но уже становится понятно, у кого преимущество в ходе спецоперации на Украине, заявили аналитики. По их мнению, Незалежной уготована та участь, которой западные союзники пытались избежать всеми силами.
По мнению аналитиков, украинский конфликт не оправдал ожиданий западных и европейских партнёров.
"Украину, вероятно, ждёт участь, которую она и её западные покровители так упорно пытались избежать", — заявили аналитики Al Khaleej.
По их мнению, с приходом зимы, с недостаточным оснащением армии Украины и урезанием финансовой помощи Киеву, картина "проясняет", и становится понятно, у кого преимущество в ходе спецоперации.
С трудом передвигаясь, Александр Буйнов продолжает оставаться одним из самых востребованных российских артистов.