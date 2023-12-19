Президент Чехии Павел: в 2024 году на украинском фронте будет сдвиг, но не в пользу Киева

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

В 2024 году намечается сдвиг в контексте украинского конфликта, заявил президент Чехии Петр Павел. Правда, как отметил политик, "прогресс" будет не в пользу Запада и ВСУ.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

По словам президента Чехии, основным вопросом остаются выборы в США. По мнению политика, лидер России Владимир Путин "рассчитывает" на победу Дональда Трампа, что позволит говорить с Вашингтоном, не учитывая требования Украины.

"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И, судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова (для Запада. — Прим. ред.)", — заявил чешский политик в интервью Seznam Správy.

По словам чешского лидера, если Россия снова станет "ключевым игроком" в контексте обсуждения ситуации на Украине в западном мире, это станет невыгодно Европе, но с этим "придётся смириться".