Президент Чехии Павел: в Европе Украине уже помогли, "чем смогли"

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Чехии Петер Павел посетовал, что в стране не хватает рабочих, для производства боеприпасов. Кроме того, он заявил, что чешская сторона больше не сможет поставлять оружие киевскому режиму.

Как подчеркнул президент, страна уже помогла Украине "как и чем могла".

"Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у неё больше нет для этого возможностей", — сообщил Павел немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, если решить вопрос с рабочими, то производство боеприпасов можно ускорить. Для этого, к примеру, Павел предложил привлечь граждан Украины.