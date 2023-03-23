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Президент Чехии Павел: в Европе Украине уже помогли, "чем смогли"

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Мир

Президент Чехии Петер Павел посетовал, что в стране не хватает рабочих, для производства боеприпасов. Кроме того, он заявил, что чешская сторона больше не сможет поставлять оружие киевскому режиму.

Президент Чехии Павел: в Европе Украине уже помогли, "чем смогли"

Как подчеркнул президент, страна уже помогла Украине "как и чем могла".

"Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у неё больше нет для этого возможностей", — сообщил Павел немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, если решить вопрос с рабочими, то производство боеприпасов можно ускорить. Для этого, к примеру, Павел предложил привлечь граждан Украины.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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