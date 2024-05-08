Пикантный сливочный соус, приготовленный с добавлением помидоров: очень вкусное дополнение к спагетти

Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сливочный соус для пасты, приготовленный из нарезанных кубиками помидоров, просто восхитителен. Он насыщенный, кремовый, а главное — его так легко приготовить!

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Сушёные листья базилика, сахар, сушёный орегано, соль и молотый чёрный перец придают соусу сложный пикантный вкус (с лёгкой сладостью).

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

1 средняя луковица, нарезанная кубиками

1 зубчик чеснока, измельчённый

1 банка нарезанных кубиками помидоров

1 столовая ложка сушёных листьев базилика

3/4 чайной ложки белого сахара

1/4 чайной ложки сушёного орегано

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки молотого чёрного перца

1/2 стакана густых сливок

1 столовая ложка сливочного масла

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте около 5 минут, добавьте чеснок. Добавьте помидоры, базилик, сахар, орегано, соль и перец, перемешайте, готовьте около 5 минут. Снимите с огня. Влейте сливки и масло, перемешайте. Верните на плиту и варите на слабом огне ещё 5 минут.