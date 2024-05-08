Пикантный сливочный соус, приготовленный с добавлением помидоров: очень вкусное дополнение к спагетти

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Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты

1:21
Еда

Этот сливочный соус для пасты, приготовленный из нарезанных кубиками помидоров, просто восхитителен. Он насыщенный, кремовый, а главное — его так легко приготовить!

Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сушёные листья базилика, сахар, сушёный орегано, соль и молотый чёрный перец придают соусу сложный пикантный вкус (с лёгкой сладостью).

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 средняя луковица, нарезанная кубиками
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров
  • 1 столовая ложка сушёных листьев базилика
  • 3/4 чайной ложки белого сахара
  • 1/4 чайной ложки сушёного орегано
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 1/2 стакана густых сливок
  • 1 столовая ложка сливочного масла

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте около 5 минут, добавьте чеснок.
  2. Добавьте помидоры, базилик, сахар, орегано, соль и перец, перемешайте, готовьте около 5 минут. Снимите с огня. Влейте сливки и масло, перемешайте.
  3. Верните на плиту и варите на слабом огне ещё 5 минут.
ОБАЛДЕННО ВКУСНЫЙ ТОМАТНЫЙ СОУС К СПАГЕТТИ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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