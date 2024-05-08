Пикантный сливочный соус, приготовленный с добавлением помидоров: очень вкусное дополнение к спагетти
Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты
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Этот сливочный соус для пасты, приготовленный из нарезанных кубиками помидоров, просто восхитителен. Он насыщенный, кремовый, а главное — его так легко приготовить!
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Сушёные листья базилика, сахар, сушёный орегано, соль и молотый чёрный перец придают соусу сложный пикантный вкус (с лёгкой сладостью).
Ингредиенты
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 средняя луковица, нарезанная кубиками
- 1 зубчик чеснока, измельчённый
- 1 банка нарезанных кубиками помидоров
- 1 столовая ложка сушёных листьев базилика
- 3/4 чайной ложки белого сахара
- 1/4 чайной ложки сушёного орегано
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/8 чайной ложки молотого чёрного перца
- 1/2 стакана густых сливок
- 1 столовая ложка сливочного масла
Приготовление
- Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте около 5 минут, добавьте чеснок.
- Добавьте помидоры, базилик, сахар, орегано, соль и перец, перемешайте, готовьте около 5 минут. Снимите с огня. Влейте сливки и масло, перемешайте.
- Верните на плиту и варите на слабом огне ещё 5 минут.
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ОБАЛДЕННО ВКУСНЫЙ ТОМАТНЫЙ СОУС К СПАГЕТТИ!