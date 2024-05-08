Роботизированная трансмиссия может сломаться в любой момент. Вот как избежать катастрофы

Преселективная роботизированная коробка передач представляет собой улучшенную версию механической коробки с двумя сцеплениями и способностью держать две передачи одновременно.
Ее конструкция обеспечивает плавное переключение передач и эффективное управление мощностью. Однако для надежной и долгой службы необходимо соблюдать правила эксплуатации: регулярно менять масло и фильтры, придерживаться спокойного стиля вождения, нажимать на тормоз до конца, избегать перегрузок и пробуксовок, чаще промывать радиатор и переводить коробку в "нейтраль" при долгих остановках.
При правильном уходе такие трансмиссии могут быть столь же надежными, как и автоматические коробки передач.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.