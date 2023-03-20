У Киева есть только одна попытка провести масштабное контрнаступление на ВС России, заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, на повторное "мероприятие" просто нет денег.
Как подчеркнул Павел, если Украина провалит запланированное контрнаступление, второго шанса в ближайшей перспективе уже не будет.
"У Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Если Украина примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее", — пояснил чешский президент Rzeczpospolita.
Петер не уточнил, будет ли Евросоюз и Запад "включатся" подготовку нового "контрнаступления" и где в таком случае Украине брать деньги.
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