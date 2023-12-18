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Financial Times: в усталости от конфликта на Украине виноваты сами западные политики

1:10
Мир

В усталости европейского общества от затянувшегося конфликта на Украине виноваты лидеры ЕС и США, которые постоянно внушали, что победа над Россией будет простой, пишет британская деловая газета Financial Times.

Financial Times: в усталости от конфликта на Украине виноваты сами западные политики
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Обозреватели издания сетуют по поводу того, что ситуация для Киева начинает складываться не лучшим образом.

Одна из причин этого — вышедший в публичную плоскость конфликт украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

"В центре внимания оказался уже не героизм президента Владимира Зеленского, а его изнеможение, и не украинское единство — а политические разногласия", — констатирует издание.

Но более важная причина кроется в том, что западные лидеры пытались внушить: победа Украины будет легкой, при этом поставки современного вооружения Киеву идут со скрипом.

"Мы столкнулись с тем, что общественное мнение устало от конфликта, который затягивается из-за того, что мы медлим с передачей Украине самого мощного оружия", — подытожил обозреватель Financial Times.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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