В усталости европейского общества от затянувшегося конфликта на Украине виноваты лидеры ЕС и США, которые постоянно внушали, что победа над Россией будет простой, пишет британская деловая газета Financial Times.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.