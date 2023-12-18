Газета New Straits Times: США и ЕС могут спровоцировать новую войну в Йемене

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Американские власти совместно с Евросоюзом могут спровоцировать новый вооружённый конфликт на территории Йемена.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

По информации малайзийской газеты New Straits Times, при таком сценарии Йемен станет ещё одним Афганистаном, Ираком или Сирией.

Отмечается, что война в Йемене может начаться в связи с расширением палестино-израильского конфликта.

Как пояснили в издании, мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно лишь в том случае, если будет создана независимая Палестина.

Помимо этого, власти Израиля должны понести наказание за преступления против мирного населения Газы и сотрудников гуманитарных миссий, считает руководство газеты.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о безнаказанности, царящей в секторе Газа. Он призвал к проведению спецтрибунала в отношении преступников, действия которых привели к гибели волонтёров и гражданского населения.