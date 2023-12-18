Американские власти совместно с Евросоюзом могут спровоцировать новый вооружённый конфликт на территории Йемена.
По информации малайзийской газеты New Straits Times, при таком сценарии Йемен станет ещё одним Афганистаном, Ираком или Сирией.
Отмечается, что война в Йемене может начаться в связи с расширением палестино-израильского конфликта.
Как пояснили в издании, мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно лишь в том случае, если будет создана независимая Палестина.
Помимо этого, власти Израиля должны понести наказание за преступления против мирного населения Газы и сотрудников гуманитарных миссий, считает руководство газеты.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о безнаказанности, царящей в секторе Газа. Он призвал к проведению спецтрибунала в отношении преступников, действия которых привели к гибели волонтёров и гражданского населения.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.