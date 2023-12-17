Если Запад перестанет финансово поддерживать Украину, она будет вынуждена перейти к плану "Б". Об этом проинформировал советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко.
С таким заявлением Устенко выступил на телеканале "Рада".
"Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану Б. План Б может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — сказал Устенко.
При этом советник Зеленского признал, что Минфин Украины не поддержит такое решение. Однако к нему придётся прибегнуть в крайнем случае, ведь оно даст возможность выправить ситуацию с наступлением 2024 года.
ЕС так и не смог одобрить ни краткосрочную, ни долговременную финансовую помощь Киеву из-за блокировки этих шагов Венгрией.
Так же в подвешенном состоянии остаётся и дальнейшая финансовая поддержка Украины со стороны США. Вопрос о новой военной помощи Киеву так и остался несогласованным, поскольку республиканцы в палате представителей США прекратили работу в связи с новогодними каникулами.
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