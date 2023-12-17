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RS: на просьбы Зеленского о помощи Запад теперь реагирует по-другому

1:05
Мир

Реакция Запада на призывы украинского президента Владимира Зеленского о продолжении финансовой помощи изменилась. На это обратили внимание журналисты издания Responsible Statecraft.

RS: на просьбы Зеленского о помощи Запад теперь реагирует по-другому
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году. На этот раз он постоянно ведет бой с тенью из-за позиции правых скептиков относительно поддержки Украины", — сказано в статье.

Авторы подчеркнули, что даже позиция президента США Джо Байдена по отношению к Киеву изменилась. До этого Запад уверял, что будет поддерживать Украину столько, сколько ей будет нужно, то теперь бесконечной помощи ей уже никто не обещает, предлагая делать это "по возможности".

В ЕС с дальнейшей поддержкой Украины тоже всё не так гладко. Против помощи Киеву высказался не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но также и лидер крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс, одержавшей победу на парламентских выборах в Нидерландах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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