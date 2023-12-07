RS: Зеленский должен беспокоиться оттого, что США отодвинули Украину на второй план

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США сегодня отвели Украине второстепенную роль, погрузившись в свои предвыборные заботы. Это должно представлять большую проблему для украинского лидера Владимира Зеленского, считают журналисты издания Responsible Statecraft.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Авторы напомнили, что США с начала спецоперации уже выделили Киеву 130 миллиардов долларов из средств, собранных "американскими налогоплательщиками".

"И после этого экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у него, похоже, даже нет, этому вопросу уделили всего несколько минут (на президентских дебатах республиканцев. — Прим. ред.)", — сказано в статье.

Ранее в НАТО признали, что что если США откажутся дальше поддерживать Киев, найти замену американской помощи будет не так просто.

До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина планирует отказаться от западной военной поддержки и начать развивать вместо неё свой собственный военно-промышленный комплекс.