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Премьер Польши о переговорах о вступлении Украины в ЕС: Зеленский, мы это сделали

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Мир

Премьер-министр Польши Дональд Туск посвятил начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз героям ВСУ. 

Премьер Польши о переговорах о вступлении Украины в ЕС: Зеленский, мы это сделали
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Туск произнёс речь в честь начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

"Уважаемый Владимир Зеленский, мы это сделали! Я посвящаю наше сегодняшнее решение о расширении вашим героям, отдавшим свои жизни за независимую и европейскую Украину", – объявил представитель Польши.

Ранее Владимир Зеленский призвал премьера Венгрии Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину, которая препятствует вступлению Украины в ЕС.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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