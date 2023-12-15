Премьер-министр Польши Дональд Туск посвятил начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз героям ВСУ.
Туск произнёс речь в честь начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
"Уважаемый Владимир Зеленский, мы это сделали! Я посвящаю наше сегодняшнее решение о расширении вашим героям, отдавшим свои жизни за независимую и европейскую Украину", – объявил представитель Польши.
Ранее Владимир Зеленский призвал премьера Венгрии Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину, которая препятствует вступлению Украины в ЕС.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".