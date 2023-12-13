Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой аргументировать нежелание принимать Украину в Евросоюз.
Зеленский попросил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не может вступить в Европейский союз. Данную просьбу украинский лидер озвучил во время пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы.
Президент Украины призвал Орбана к диалогу.
"Я попросил его назвать хотя бы одну причину, не три, не пять, не десять — дай мне одну причину. И я жду ответа", — заявил Зеленский.
Ранее соощалось, что Джозеф Байден и Владимир Зеленский выступили с речами в Белом доме.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.