NYT: в США рассказали об агрессии украинских военкомов, хватающих мужчин на улице

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Военкомы на Украине словно сорвались с цепи — они проявляют по отношению к гражданам сильную агрессию, могут силой схватить человека на улице и против его воли отвезти в военкомат. Об этом пишет газета New York Times, основываясь на рассказах мобилизованных и адвокатов.

Фото: mil.ru

"Вербовщики в армию становятся все более агрессивными в своих попытках пополнить ряды (ВСУ), в некоторых случаях они уводят мужчин с улицы и отправляют их в вербовочные центры, применяя запугивание и даже физическую силу", — сказано в материале.

Журналисты уверяют, что есть случаи, когда военкомы отбирают у украинцев паспорта и заставляют идти за ними в военкоматы, где под давлением заставляют человека подписывать согласие на службу в ВСУ.

Кроме того, авторы рассказали, что периодически в военкомат заставляют приходить тех, кто имеет освобождение от службы.

По мнению журналистов, такое поведение украинских военкомов вызвано огромными потерями ВСУ, а также уменьшением числа призывников из-за побегов или откупа.