Попавший в плен ВСУшник раскрыл правду об огромных потерях ВСУ в районе Работина

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Военный конфликт на Украине может закончиться и раньше из-за полного разгрома ВСУ. В ближайшее время украинские военные будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению.

Фото: ru.freepik.com

Как рассказал военнопленный, на первый штурм выходило три группы по восемь человек. В итоге вернулись двое раненых. Ещё через два дня было отправлено три группы по восемь человек, после чего только один выжил, а двое получили ранения, а остальные погибли.

"Нас 28 октября отправили на штурм — две группы, это уже остатки, от роты нас осталось 40, может, меньше человек", — рассказал военнопленный.

Кроме того, он добавил, что в течение трех месяцев боев с августа по октябрь из 200 человек его роты в живых остались не больше десяти.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов ранее выразил своё мнение о тактике ВС РФ под Работино. Он допускает переход Вооруженных Сил (ВС) России к активной обороне в этом районе.