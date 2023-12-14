Ведущая Fox News Ингрэм в прямом эфире обозвала Зеленского мошенником

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Ведущая Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире обрушилась с критикой на украинского президента Владимира Зеленского на фоне его визита в Белый дом. По мнению американской журналистки, лидера Незалежной можно сравнить с известным в Штатах мошенником Бернардом Мэдоффом.

Фото: edition.cnn.com

Игрэм высмеяла спич Зеленского в белом доме о том, что если американцы прекратят давать Киеву деньги, то им "угрожает" Россия. По её мнению, украинский президент больше похож на известного в США мошенника Мэдоффома, создателя финансовых пирамид, чем на лидера страны.

"Если вы не дадите больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции", — передразнила Зеленского ведущая в эфире Fox News.

Как подчеркнула ведущая, Зеленскому уже дали немало денег и оружия, но он не смог ничего добиться с этими средствами, и теперь решил требовать дополнительное финансирование, которое, по мнению Ингрэм, тоже не поможет.