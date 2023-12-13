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Посол Антонов счёл визит Зеленского в США пустым

Политика

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон был бессмысленным и не принёс ему желаемых результатов. По его мнению, президенту Украины так и не удалось убедить США, что безопасность его страны важнее.

Посол Антонов счёл визит Зеленского в США пустым
Фото: https://pbs.twimg.com/

"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", — заявил дипломат.

Таким образом, считает российский посол, какие бы усилия теперь ни предпринимал Зеленский, уже ничего не поможет ему добиться от США финансирования. Причём, обращает внимание Антонов, когда Вашингтон вводил антироссийские санкции, предоставляя, в то же время, военную помощь Украине, он осознавал, что рискует "увязнуть в украинском конфликте".

Однако продолжение поставок оружия Киеву лишь затянет конфликт. В результате этого пострадают тысячи людей — причём, не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, констатировал он.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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