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В бундестаге напомнили, что членство Киева в ЕС станет "бездонной бочкой" для бюджета

0:54
Мир

Правительству Германии следует воспользоваться правом вето касательно вопроса о возможном членстве Украины в Евросоюзе. Такую точку зрения изложила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

В бундестаге напомнили, что членство Киева в ЕС станет "бездонной бочкой" для бюджета
Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Депутат бундестага напомнила, что членство Украины в Евросоюзе будет стоить организации чересчур дорого — в буквальном смысле. Речь идёт о миллиардах евро, уточнила политик, сославшись на "исследователей".

"Захочет ли правительство потом ежегодно согласовывать особое положение бюджета, чтобы финансировать украинскую бездонную бочку?" — спросила Вагенкнехт, которую цитирует агентство DPA.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан крайне негативно отозвался о возможном начале переговоров по поводу вступления Украины в ЕС, назвав этот шаг европейцев "ужасной ошибкой".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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