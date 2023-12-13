Правительству Германии следует воспользоваться правом вето касательно вопроса о возможном членстве Украины в Евросоюзе. Такую точку зрения изложила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
Депутат бундестага напомнила, что членство Украины в Евросоюзе будет стоить организации чересчур дорого — в буквальном смысле. Речь идёт о миллиардах евро, уточнила политик, сославшись на "исследователей".
"Захочет ли правительство потом ежегодно согласовывать особое положение бюджета, чтобы финансировать украинскую бездонную бочку?" — спросила Вагенкнехт, которую цитирует агентство DPA.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан крайне негативно отозвался о возможном начале переговоров по поводу вступления Украины в ЕС, назвав этот шаг европейцев "ужасной ошибкой".
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.