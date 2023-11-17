Депутат Бундестага Мосдорф: $200 млрд поддержки Запада не помогли Украине

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Запад столкнулся с разрушительным провалом на Украине, и предоставленные им поставки и поддержка Киева на сумму 200 миллиардов долларов не привели к "практически никаким результатам". Это заявил депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии", Маттиас Мосдорф, сообщает argumenti. ru.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По его мнению, несмотря на огромную помощь Украине и введение Евросоюзом 11 пакетов антироссийских санкций, Вооруженные силы Украины не смогли добиться успеха, и надежды Запада на победу над Россией не оправдались.

"Ваши риторические наступления и поставки все более тяжелого вооружения не только потерпели крах, но и теперь несут ответственность за текущую ситуацию, поскольку вы хорошо знали, что происходит", — заявил политик.

Ранее сообщалось, что в Германии политик Сара Вагенкнехт создала собственную партию, выступающую за экономическую разумность, социальную справедливость, мир и свободу.

Она утверждает, что Германии нужна партия, придерживающаяся дипломатии и решения конфликтов за столом переговоров, отвергая идею, что военные конфликты можно решить посредством постоянных поставок оружия. Она утверждает, что конфликты, будь то на Украине или на Ближнем Востоке, не могут быть разрешены военным путем.