В Китае после окончания пандемии COVID-19 возникла новая угроза — микоплазменная пневмония, вынудившая власти вернуть обязательное ношение масок в общественных местах.
Этот агрессивный вирус-мутант приводит к госпитализации до 7 000 человек ежедневно и распространяется в мировых масштабах. Симптомы включают высокую температуру, озноб и образование узелков в легких.
Ситуация в Китае становится критической: больницы переполнены, школьные занятия отменены. Эксперты предполагают, что причиной может быть Mycoplasma pneumoniae или другие респираторные патогены. Смертность увеличивается, затрагивая даже членов Коммунистической партии, сообщает Telegram-канал Mash.
В ответ на это правительство Китая приняло новые меры: расширение часов работы медицинских учреждений, введение санкций за нарушение санитарных норм, обязательное ношение масок.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.