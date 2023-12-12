Власти Китая начали борьбу с новым вирусом: снова введен масочный режим

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

В Китае после окончания пандемии COVID-19 возникла новая угроза — микоплазменная пневмония, вынудившая власти вернуть обязательное ношение масок в общественных местах.

Фото: openverse.org by https://www.vperemen.com is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот агрессивный вирус-мутант приводит к госпитализации до 7 000 человек ежедневно и распространяется в мировых масштабах. Симптомы включают высокую температуру, озноб и образование узелков в легких.

Ситуация в Китае становится критической: больницы переполнены, школьные занятия отменены. Эксперты предполагают, что причиной может быть Mycoplasma pneumoniae или другие респираторные патогены. Смертность увеличивается, затрагивая даже членов Коммунистической партии, сообщает Telegram-канал Mash.

В ответ на это правительство Китая приняло новые меры: расширение часов работы медицинских учреждений, введение санкций за нарушение санитарных норм, обязательное ношение масок.