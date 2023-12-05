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В Китае ввели поголовную проверку детей на ОРВИ

1:10
Мир » Азия » Дальний Восток

Министерство образования КНР приказало ввести систему эпидемиологического мониторинга в школах и детских садах, включающую утренние и дневные медосмотры.

В Китае ввели поголовную проверку детей на ОРВИ
Фото: X

Жёсткое решение принято на фоне нехарактерно резкого даже с точки зрения сезонного роста подъёма заболеваемости ОРВИ среди детей. На этот раз китайские власти не стали скрывать проблему, как это было в начале эпидемии COVID-19, а честно сообщили о ней на специально созванной пресс-конференции Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Причиной представители китайского минздрава назвали снятие ковидных ограничений. Кроме того, большую долю среди заболевших составляет микроплазменная пневмония, которая приобрела устойчивость к антибиотикам из-за их массового применения от коронавируса.

Тем временем СМИ и соцсети заполнились тревожными сообщениями о переполненных детских больницах. Страшилки иллюстрируются неизвестно когда и где снятыми фото бедных китайских ребятишек, продолжающих учиться даже во время лечения капельницами.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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