В Китае ввели поголовную проверку детей на ОРВИ

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Министерство образования КНР приказало ввести систему эпидемиологического мониторинга в школах и детских садах, включающую утренние и дневные медосмотры.

Фото: X

Жёсткое решение принято на фоне нехарактерно резкого даже с точки зрения сезонного роста подъёма заболеваемости ОРВИ среди детей. На этот раз китайские власти не стали скрывать проблему, как это было в начале эпидемии COVID-19, а честно сообщили о ней на специально созванной пресс-конференции Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Причиной представители китайского минздрава назвали снятие ковидных ограничений. Кроме того, большую долю среди заболевших составляет микроплазменная пневмония, которая приобрела устойчивость к антибиотикам из-за их массового применения от коронавируса.

Тем временем СМИ и соцсети заполнились тревожными сообщениями о переполненных детских больницах. Страшилки иллюстрируются неизвестно когда и где снятыми фото бедных китайских ребятишек, продолжающих учиться даже во время лечения капельницами.