Снижение стоимости аренды в городах-миллионниках: анализ и перспективы на 2024 год

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Стоимость аренды в городах-миллионниках начала падать

Недвижимость » Аналитика

В апреле средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах составила 27,4 тысячи рублей, что на 1% ниже, чем в марте, как сообщает Алексей Попов из Циан. Аналитики.

Стоимость аренды в городах-миллионниках начала падать
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Снижение цен может быть обусловлено увеличением объема активных предложений на 4% в сравнении с предыдущим месяцем.

Елена Дементьева, сооснователь агентства "Надо брать", утверждает, что изменения цен связаны с сезонными колебаниями. Она предсказывает, что с началом августа цены на аренду начнут расти из-за увеличения спроса.

Юлия Шмидт, генеральный директор сети отелей Vertical, объясняет текущее снижение цен студентами, возвращающимися на лето домой, и переходом некоторых арендаторов к загородной недвижимости, что увеличивает предложение и снижает цены.

Юлия Дымова из Est-a-Tet подчеркивает перенасыщение рынка в Москве малогабаритными квартирами, в то время как многокомнатные квартиры остаются в дефиците, особенно в спальных районах с развитой инфраструктурой. Она прогнозирует корректировку цен на малогабаритные квартиры в ближайшем будущем, отмечая, что базовая стоимость аренды небольших квартир уже увеличилась.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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