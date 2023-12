Your browser does not support the audio element.

В Белом доме заявили, что располагают деньгами только "на пару недель" военной поддержки Украины. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, кроме того, для Киева остались ещё два пакета военной помощи. После этого, подчеркнул Кирби, — "всё, горшок пуст".

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.