США анонсировали последнюю помощь Украине

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В Белом доме заявили, что располагают деньгами только "на пару недель" военной поддержки Украины. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, кроме того, для Киева остались ещё два пакета военной помощи. После этого, подчеркнул Кирби, — "всё, горшок пуст".

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

"Мы будем делать всё возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать", — заметил официальный представитель Пентагона.

В интервью телеканалу CNN он обратил внимание, что во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским президент США Джо Байден пообещал продолжить "упорно работать" над проведением через заупрямившийся конгресс запрос на дополнительные ассигнования для Украины. Причём, анонсировать новый пакет военной помощи Киеву планируют уже в ближайшие дни.