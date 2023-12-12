В США предрекли визиту Зеленского фиаско

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Визит Владимира Зеленского в США не увенчается успехом — он не сумеет выпросить там продолжения помощи Украине. Таков пессимистичный прогноз, сделанный во вторник CNN во вторник.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Как известно, конгрессмены поставили финансирование Незалежной в зависимость от укрепления границы с Мексикой. В Белом доме надеются, что украинский президент сможет их переубедить. А сенатор Джеймс Лэнкфорд, ведущий переговорщик от Республиканской партии по иммиграционной политике, уверен ровно в обратном.

"Перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе крайне малы, поскольку переговоры о том, чтобы связать новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил, зашли в тупик", — резюмирует телеканал.

Один американский чиновник признался, что в Белом доме смотрят российское ТВ и возмущены тем, как оно "праздновало" отказ в помощи Украине. "Путин очень внимательно следит за тем, что происходит в Конгрессе и США", — предупредил он.