Визит Владимира Зеленского в США не увенчается успехом — он не сумеет выпросить там продолжения помощи Украине. Таков пессимистичный прогноз, сделанный во вторник CNN во вторник.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain