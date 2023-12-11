Зеленского позвали в Сенат

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Владимир Зеленский может выступить перед Сенатом в ходе своего визита США 12 декабря, передаёт CNN в воскресенье.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Источники канала сообщили, что украинского президента пригласили выступить лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканской партии Митч Макконнелл.

Ранее Белый дом официально анонсировал приезд главы киевского режима в Вашингтон после его участия в инаугурации президента Аргентины. У Зеленского запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом.

Украинский лидер должен был обратиться к сенаторам 5 декабря по видеосвязи перед обсуждением ими выделения финансовой помощи Незалежной, но его выступление было отменено в последнюю минуту.