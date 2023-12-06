Раскрыты причины отмены выступления Зеленского в Конгрессе

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Владимир Зеленский отказался от запланированного ранее выступления в Конгрессе США из-за изменившейся ситуации, объяснил министр обороны Украины Рустем Умеров телеканалу Fox News в среду.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Ранее предполагалось, что президент Незалежной обратится по видеосвязи к конгрессменам в ходе закрытого брифинга, посвящённого помощи Украине. Но "в последнюю минуту" стало известно, что выступление отменено.

"Это война, ситуация меняется, — прокомментировал Умеров. — Но я думаю, что он благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится".

Посол Украины в США Оксана Маркарова, в свою очередь, объяснила отказ Зеленского от участия в брифинге тем, что там обсуждались "не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы". По её мнению, высказанному в эфире телеканала "Рада", ничего катастрофического не произошло.