Для Зеленского подготовлены три сценария побега на Запад

3:04 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

У украинского президента Владимира Зеленского давно согласован план отступления на Запад. Такую точку зрения высказал Life политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков, пояснив - никаких проблем за рубежом у Зеленского не будет.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Как пояснил аналитик, всем очевидно, что западные поставки вооружения и денег в будущем прекратятся. Украина проиграла этот конфликт и готовится к подписанию мира, а Зеленский смотрит на "запасной аэродром", потому что все его деньги уже вывезены на Запад.

Расследователи выяснили, что:

Его семья давно приобрела объекты собственности в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке,

Его супруга закупается на миллионы долларов в Нью-Йорке.

Сейчас США больше интересует помощь Израилю, в Германии тоже признали нехватку снарядов, а Польша разругалась с Украиной из-за забастовки дальнобойщиков на границе. Прибалтика в принципе помочь ничем не может. А помощь со стороны Финляндии, по мнению специалиста, слишком незначительная.

При этом генерал Валерий Залужный потребовал выделить Незалежной 17 миллионов снарядов, что превышает все запасы мира. У Украины вообще с аппетитами всё прекрасно — сегодня ей требуется сумма в 450 миллиардов долларов якобы на создание "производства реальных компетенций", обучение специалистов и военнослужащих.

А украинские военные пытаются бежать из ВСУ — через границы или в плен, живая сила заканчивается. И чем дольше идёт конфликт, тем менее подготовленные люди идут на фронт. Ничем хорошим для Украины эта ситуация уже не закончится.

Считается, что у побега Зеленского есть три сценария:

Он уедет в очередной "зарубежный тур" (на переговоры, инаугурацию зарубежных лидеров, и т.д.) и останется за границей под разговоры "есть данные о готовящемся покушении", "страна такая-то представила временную защиту и убежище", "США (Британия) потребовали находиться в безопасном месте". При обострении военной ситуации Зеленский переедет якобы в бункер у границы с Польшей, откуда будет "руководить" - а на самом деле тайно пересечет границу страны НАТО и окажется "под защитой пятого пункта устава". Из Польши же Зеленский отправится к своим родным, капиталам и будущим мемуарам. В критическом случае (армия РФ у Киева, десант ВС РФ, госпереворот на Украине, Майдан-3, и т.д.) произойдет классическая эвакуация для Запада - с вертолётами на крыше, машинами посольства США или Британии, спецназом и прочими атрибутами "как в фильмах про "агента 007".

Другое дело, что сданной, проданной и растерзанной им Украине, которая останется за спиной "молодого и богатого президента в изгнании", это мало поможет...