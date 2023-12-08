У украинского президента Владимира Зеленского давно согласован план отступления на Запад. Такую точку зрения высказал Life политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков, пояснив - никаких проблем за рубежом у Зеленского не будет.
Как пояснил аналитик, всем очевидно, что западные поставки вооружения и денег в будущем прекратятся. Украина проиграла этот конфликт и готовится к подписанию мира, а Зеленский смотрит на "запасной аэродром", потому что все его деньги уже вывезены на Запад.
Расследователи выяснили, что:
Сейчас США больше интересует помощь Израилю, в Германии тоже признали нехватку снарядов, а Польша разругалась с Украиной из-за забастовки дальнобойщиков на границе. Прибалтика в принципе помочь ничем не может. А помощь со стороны Финляндии, по мнению специалиста, слишком незначительная.
При этом генерал Валерий Залужный потребовал выделить Незалежной 17 миллионов снарядов, что превышает все запасы мира. У Украины вообще с аппетитами всё прекрасно — сегодня ей требуется сумма в 450 миллиардов долларов якобы на создание "производства реальных компетенций", обучение специалистов и военнослужащих.
А украинские военные пытаются бежать из ВСУ — через границы или в плен, живая сила заканчивается. И чем дольше идёт конфликт, тем менее подготовленные люди идут на фронт. Ничем хорошим для Украины эта ситуация уже не закончится.
Считается, что у побега Зеленского есть три сценария:
Другое дело, что сданной, проданной и растерзанной им Украине, которая останется за спиной "молодого и богатого президента в изгнании", это мало поможет...
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