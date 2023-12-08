В США раскрыли условия для переговоров России с Украиной

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Белый дом намерен принудить Россию к переговорам с Украиной на условиях, устраивающих киевскую власть, признался в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Фото: AP Photo by Ivan Valencia

Выступая на форуме Аспенского института, он анонсировал, что к концу 2024 года развитие американской военной промышленности, в том числе в совместных с украинцами и европейцами проектах, достигнет уровня, достаточного, чтобы Киев мог выдвигать свои условия. "Мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас", — обещал чиновник.

И тогда, по его расчётам, россияне окажутся перед выбором: или переговоры с Украиной на её условиях, "или они будут иметь дело с более сильной Украиной".

"Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать", — заявил Файнер.

Он подчеркнул, что США по-прежнему против ударов ВСУ по российской территории — не только из-за риска эскалации, но и потому, что это не принесёт украинцам успеха на поле боя.