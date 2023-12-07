Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак посетили с рабочим визитом США, сообщает телеграм-канал украинского минобороны в четверг.
Там представители киевской власти встретились с шефом Пентагона Ллойдом Остином, которому доложили о строительстве фортификационных сооружений и мерах по усилению ПВО.
В ходе встречи Умеров назвал НАТО приоритетом на следующий год. "Наша цель и задача — привести Силы обороны в соответствие с принципами и стандартами Альянса", — пояснил он.
Затем Умеров, Ермак и примкнувший к ним спикер Рады Руслан Стефанчук приняли участие в переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
"Украинская делегация проинформировала американскую сторону о ситуации на фронте и насущных нуждах Сил обороны, а также поблагодарила за организацию украинско-американской конференции оборонных индустрий в Вашингтоне", — уточнили в ведомстве по этому поводу.
О "насущных нуждах" ВСУ ранее рассказал Reuters.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.