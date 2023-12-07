Украина попросила у США вертолёты Apache и истребители F-18

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Украина попросила у США вертолёты Apache и истребители F-18 Hornet, передаёт Reuters, ознакомившийся с "перечнем вооружений для удовлетворения потребностей ВСУ".

Фото: Пентагон

Документ, подготовленный украинским минобороны, рассматривался в среду на закрытом совещании по вопросам ВПК в Вашингтоне. Как объясняет агентство, в него вошли вооружения и техника, необходимые для борьбы с российской армией.

Кроме уже поставляемых в Незалежную "Абрамсов" и 155-миллиметровых снарядов, в него также вошли запрашивавшиеся ранее F-16 и ATACMS большой дальности.

"Но в списке есть несколько сюрпризов, в том числе дорогостоящие товары, такие как транспортные самолёты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin. В список вошли ударные вертолёты Apache Apache, а также вертолёт Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin", — пишет Reuters.

Но и этого мало, чтобы заполнить "украинскую бездонную бочку". Для победы над Россией ВСУ потребовали также истребители F/A-18 Hornet, беспилотники General Atomics трёх разных типов, включая MQ-9B Sky Guardian, и систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

Всё это остаётся под вопросом, потому что 6 декабря Сенат заблокировал выделение дополнительных ассигнований на помощь Киеву.