Украина попросила у США вертолёты Apache и истребители F-18 Hornet, передаёт Reuters, ознакомившийся с "перечнем вооружений для удовлетворения потребностей ВСУ".
Документ, подготовленный украинским минобороны, рассматривался в среду на закрытом совещании по вопросам ВПК в Вашингтоне. Как объясняет агентство, в него вошли вооружения и техника, необходимые для борьбы с российской армией.
Кроме уже поставляемых в Незалежную "Абрамсов" и 155-миллиметровых снарядов, в него также вошли запрашивавшиеся ранее F-16 и ATACMS большой дальности.
"Но в списке есть несколько сюрпризов, в том числе дорогостоящие товары, такие как транспортные самолёты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin. В список вошли ударные вертолёты Apache Apache, а также вертолёт Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin", — пишет Reuters.
Но и этого мало, чтобы заполнить "украинскую бездонную бочку". Для победы над Россией ВСУ потребовали также истребители F/A-18 Hornet, беспилотники General Atomics трёх разных типов, включая MQ-9B Sky Guardian, и систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.
Всё это остаётся под вопросом, потому что 6 декабря Сенат заблокировал выделение дополнительных ассигнований на помощь Киеву.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.