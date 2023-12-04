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Премьер Чехии предупредил о сокращении военной помощи Украине

1:11
Мир » Европа » Восточная Европа

Возможности Чехии для оказания военной помощи сокращаются, предупредил премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции в Вене.

Премьер Чехии предупредил о сокращении военной помощи Украине
Фото: Reuters by Bernadett Szabo

Поставки техники и боеприпасов для нужд ВСУ порядком истощили запасы Чехии, сообщил глава правительства республики, отвечая на вопрос о снижении объёмов чешской военной помощи Украине.

"Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и, [следовательно], возможностей помощи", — пояснил он.

Фиала заверил, что Чехия постарается не оставлять Украину совсем без поддержки, возможно прибегнув к помощи западных партнёров.

Ранее в США предупредили, что заканчиваются финансовые возможности для продолжения военной помощи Украине. "У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией", — написала глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в Конгресс.

Под угрозой срыва оказалось также выделение Киеву 50 миллиардов евро из общеевропейского бюджета. Дмитрий Песков, комментируя эту новость, назвал Украину "бездонной бочкой".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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