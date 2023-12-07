Обозреватель Fox Кадлоу: Байдена приводят в отчаяние планы Трампа

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Действующий президент США Джо Байден "впал в отчаяние" из-за заявлений его предполагаемого оппонента на выборах 2024 года Дональда Трампа, заявил американский обозреватель Ларри Кадлоу.

Фото: eer.ru

Планы Трампа идут вразрез с текущей риторикой Белого дома, считает эксперт. Кадлоу подчеркнул, что сейчас из экс-лидера США пытаются сделать "диктатора", однако, именно он трезво смотрит на вещи и мог бы разом отменить все абсурдные указы Байдена.

"Я надеюсь, что он пообещает с первого же дня отменить все постановления Байдена — это правильно, — заявил обозреватель Fox Business. — Байден впадает в отчаяние по этому поводу".

Кроме прочего, Трамп опережает Байдена в рейтинге одобрения, хотя предвыборная гонка официально ещё не стартовала.

Впрочем, Байдену "угрожает" не только Трамп, ранее в Палате представителей США инициировали разбирательство по факту связи действующего президента с коррумпированными схемами его сына Хантера. В случае, если причастность Байдена докажут, ему может грозить импичмент.