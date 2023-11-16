Спикер Палаты представителей Джонсон поддержал расследование в отношении Байдена: факты уже есть

Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон всецело поддержал ход расследования в отношении президента Штатов Джо Байдена и коррупционных схем его семьи. Как уточнил Джонсон, некие факты причастности лидера Америки уже установлены.

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Если коррупционные схемы семьи Байдена вскроются, и окажется, что президент к ним причастен, ему грозит импичмент.

Как уточнил Джонсон, сейчас расследование на важном этапе — необходимо опросить ключевых свидетелей. Тогда как политик уверен, что в конгрессе знали о причастности Байдена к махинациям, но покрывали.

"На данном этапе наше расследование, касающееся импичмента, уже выявило коррумпированное поведение семьи президента и то, что он и чиновники Белого дома неоднократно лгали относительно его невовлечённости в деловые операции родственников", — заявил Джонсон пулу журналистов.

Кроме прочего, расследование выявило, что десятки миллионов долларов выводились через сына и брата Байдена, а также подставных лиц.

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