Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон всецело поддержал ход расследования в отношении президента Штатов Джо Байдена и коррупционных схем его семьи. Как уточнил Джонсон, некие факты причастности лидера Америки уже установлены.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала