Washington Post: в конгрессе США не видят оснований для импичмента Байдена из-за низкого рейтинга

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Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у конгресса нет достаточных доказательств вовлечённости действующего президента США Джо Байдена в бизнес-операции его родственников, для запуска процедуры импичмента.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента", — цитирует республиканца Washington Post.

При этом как отмечает издание, процедура импичмента не запущена ещё и из-за низкого рейтинга Байдена, который может сыграть решающую роль в выборной кампании 2024 года.

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