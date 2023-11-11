Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у конгресса нет достаточных доказательств вовлечённости действующего президента США Джо Байдена в бизнес-операции его родственников, для запуска процедуры импичмента.
"Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента", — цитирует республиканца Washington Post.
При этом как отмечает издание, процедура импичмента не запущена ещё и из-за низкого рейтинга Байдена, который может сыграть решающую роль в выборной кампании 2024 года.
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