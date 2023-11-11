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Washington Post: в конгрессе США не видят оснований для импичмента Байдена из-за низкого рейтинга

0:37
Мир

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у конгресса нет достаточных доказательств вовлечённости действующего президента США Джо Байдена в бизнес-операции его родственников, для запуска процедуры импичмента.

Washington Post: в конгрессе США не видят оснований для импичмента Байдена из-за низкого рейтинга
Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента", — цитирует республиканца Washington Post.

При этом как отмечает издание, процедура импичмента не запущена ещё и из-за низкого рейтинга Байдена, который может сыграть решающую роль в выборной кампании 2024 года.

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Оговорки и конфузы президента США Джо Байдена. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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