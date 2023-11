Your browser does not support the audio element.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у конгресса нет достаточных доказательств вовлечённости действующего президента США Джо Байдена в бизнес-операции его родственников, для запуска процедуры импичмента.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала