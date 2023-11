Your browser does not support the audio element.

Пропалестинские взгляды набирают обороты, и Белый дом оказался в патовой политической ситуации. В случае если президент США Джо Байден хоть бы немного "качнётся" в сторону Газы, ему грозит импичмент, заявил эксперт клуба "Валдай" заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала