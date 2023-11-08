Эксперт Суслов: любая попытка "качнуться" в сторону Палестины грозит Байдену импичментом

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Пропалестинские взгляды набирают обороты, и Белый дом оказался в патовой политической ситуации. В случае если президент США Джо Байден хоть бы немного "качнётся" в сторону Газы, ему грозит импичмент, заявил эксперт клуба "Валдай" заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

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Действующая администрация США оказалась в непростой ситуации: внутри политической элиты назревает конфликт. Любое действие, которое окажет серьёзную поддержку Израилю, или его оппоненту может вылиться в катастрофу.

"Учитывая, насколько важным внутриполитическим вопросом является Израиль, для Байдена любая попытка давления на Западный Иерусалим — например, с целью создания палестинского государства — будет означать автоматический импичмент", — пояснил эксперт "Известиям".

На фоне раскола растёт поддержка среди американского населения партии "независимых демократов". Что ставит под удар рейтинг действующего правительства Штатов.

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