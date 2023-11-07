Япония предпочла воздержаться от оценки действий Израиля

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Японские власти не стали комментировать позицию Токио по вопросу конфликта в Газе. Министр иностранных дел страны Еко Камикава заявил, что японская сторона воздержится от оценки действий Израиля.

Фото: фейсбук

"Касательно действий израильской армии, мы хотели бы воздержаться от оценки их законности", — заявил Камикава на брифинге.

Он подчеркнул, что несмотря на происходящее, все стороны конфликта должны соблюдать рамки международного гуманитарного права.

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