Японские власти не стали комментировать позицию Токио по вопросу конфликта в Газе. Министр иностранных дел страны Еко Камикава заявил, что японская сторона воздержится от оценки действий Израиля.
"Касательно действий израильской армии, мы хотели бы воздержаться от оценки их законности", — заявил Камикава на брифинге.
Он подчеркнул, что несмотря на происходящее, все стороны конфликта должны соблюдать рамки международного гуманитарного права.
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